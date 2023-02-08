Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поздравила Романа Костомарова с 46-летием.

«Мир фигурного катания полон интриг, внутренних и публичных скандалов. Многих это привлекает, кого-то отталкивает. Лично я за мир и взаимопонимание. За свой недолгий век в мире фигурного катания я ни за разу не испытывала дискомфорта от общения и работы с Ромой. И под этими словами подпишется огромное количество людей.

Роман намного старше и мудрее меня. Я не постесняюсь спросить у него совет и знаю, что он всегда откликнется. И я хочу советоваться с этим человеком еще много-много лет. Я горжусь знакомством с таким сильным и мужественным человеком. И я также восхищаюсь силой духа Оксаны. Рома, Оксана, вы — пример для меня!

Рома, с днем рождения тебя! Спасибо тебе за то, что ты есть! Крепкого тебе здоровья! Скоро увидимся!» — написала Медведева в своих соцсетях.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Фигурист столкнулся с осложнениями на фоне болезни, у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

7 февраля появилась информация о том, что спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений.