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Фигурное катание

Сегодня, 13:34

Медведева — Костомарову: «Горжусь знакомством с таким сильным и мужественным человеком»

Медведева поздравила Романа Костомарова с 46-летием
Ана Горшкова
Корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поздравила Романа Костомарова с 46-летием.

«Мир фигурного катания полон интриг, внутренних и публичных скандалов. Многих это привлекает, кого-то отталкивает. Лично я за мир и взаимопонимание. За свой недолгий век в мире фигурного катания я ни за разу не испытывала дискомфорта от общения и работы с Ромой. И под этими словами подпишется огромное количество людей.

Роман намного старше и мудрее меня. Я не постесняюсь спросить у него совет и знаю, что он всегда откликнется. И я хочу советоваться с этим человеком еще много-много лет. Я горжусь знакомством с таким сильным и мужественным человеком. И я также восхищаюсь силой духа Оксаны. Рома, Оксана, вы — пример для меня!

Рома, с днем рождения тебя! Спасибо тебе за то, что ты есть! Крепкого тебе здоровья! Скоро увидимся!» — написала Медведева в своих соцсетях.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Фигурист столкнулся с осложнениями на фоне болезни, у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

7 февраля появилась информация о том, что спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений.

 
Роман Костомаров. СМИ пишут об ампутации ноги у Костомарова. Негативные прогнозы подтверждаются?

 

Фигурное катание
Евгения Медведева
Роман Костомаров
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