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Сегодня, 13:16

Медведева пожелала скорейшего выздоровления Костомарову: «Все будет хорошо!»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пожелала скорейшего выздоровления находящемуся в больнице олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову.

«Все будет хорошо! Скорейшего выздоровления», — написала Медведева в своих соцсетях.

10 января Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.

Костомарову 45 лет, он является олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Фигурное катание
Евгения Медведева
Роман Костомаров
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