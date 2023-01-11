Медведева пожелала скорейшего выздоровления Костомарову: «Все будет хорошо!»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пожелала скорейшего выздоровления находящемуся в больнице олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову.

«Все будет хорошо! Скорейшего выздоровления», — написала Медведева в своих соцсетях.

10 января Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.

Костомарову 45 лет, он является олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.