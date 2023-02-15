0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 23:00

Евгения Медведева рассказала о своем девизе в спорте

Ана Горшкова
Корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своих девизах в спорте и в жизни.

«Девиз по жизни у меня постоянно меняется. Сейчас, наверное, его вообще и нет. Но в спорте у меня был: «кто не падал, тот не поднимался», — приводит слова Медведевой в своем Telegram-канале Ляйсан Утяшева.

23-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане и двукратной чемпионкой мира (2016, 2017). Также она дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).

Источник: https://t.me/utiashevaliasan/492
Фигурное катание
Евгения Медведева
0
Читайте также
Саша, держись! Не стало Михаила Овечкина
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Овечкин сообщил о смерти отца
На Украине обвинили Россию в запуске шаров для отвлечения ПВО
Журналист Херш обвинил СМИ и власти США в замалчивании данных о подрыве «Северных потоков»
15 февраля — Сретение Господне: значение, приметы и традиции праздника
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведева: «Постоянно нарушаю режим. Мне нравится ложиться в три ночи, просыпаться в час дня»