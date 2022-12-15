Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

15 декабря, 11:38

Евгения Медведева рассказала о своей главной роли в ледовом шоу «Волшебник страны Оз»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, с какими эмоциями будет исполнять роль девочки Дороти в ледовом шоу «Волшебник страны Оз».

«Наверное, как и любая девочка, Дороти прежде всего веселая, неунывающая, в какой-то степени отважная, и она умеет дружить. Именно этому и стоит у нее учиться. Мне бы хотелось передать ее характер. Она очень любознательная и вместе с друзьями преодолевает много трудностей. Я бы хотела своим образом показать, что это практически реальный персонаж, которого вы видите на льду.

«Волшебник страны Оз» — это очень увлекательная сказка с интересными приключениями Дороти, а в нашем случае яркое зрелище для детей, которые смогут научиться дружбе, стойкости в преодолении каких-то сложных жизненных ситуаций", — приводит «Газета.Ru» слова Медведевой.

Ледовое шоу «Волшебник страны Оз» пройдет с 29 декабря по 7 января во Дворце спорта «Лужники».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/15/19275517.shtml
Фигурное катание
Евгения Медведева
2
0
Читайте также
Запад призывает к бойкоту Олимпийских игр-2024, если туда допустят Россию. Это блеф или реальная опасность?
Шведка Сильвстедт могла стать горнолыжницей, но предпочла съемки в мужских журналах
США заявили об отсутствии возможностей добиться исключения России из СБ ООН
Ушедшему из РФ Siemens потребовались российские радиочастоты
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бутырская не согласна со словами Родниной о том, что техническое усложнение не красит фигурное катание

Российские фигуристы выступили перед футбольными болельщиками в Катаре