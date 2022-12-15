Евгения Медведева рассказала о своей главной роли в ледовом шоу «Волшебник страны Оз»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, с какими эмоциями будет исполнять роль девочки Дороти в ледовом шоу «Волшебник страны Оз».

«Наверное, как и любая девочка, Дороти прежде всего веселая, неунывающая, в какой-то степени отважная, и она умеет дружить. Именно этому и стоит у нее учиться. Мне бы хотелось передать ее характер. Она очень любознательная и вместе с друзьями преодолевает много трудностей. Я бы хотела своим образом показать, что это практически реальный персонаж, которого вы видите на льду.

«Волшебник страны Оз» — это очень увлекательная сказка с интересными приключениями Дороти, а в нашем случае яркое зрелище для детей, которые смогут научиться дружбе, стойкости в преодолении каких-то сложных жизненных ситуаций", — приводит «Газета.Ru» слова Медведевой.

Ледовое шоу «Волшебник страны Оз» пройдет с 29 декабря по 7 января во Дворце спорта «Лужники».