Медведева поделилась эмоциями от участия в номере с «распиливанием»

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала об участии в фокусе в рамках шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». В этом номере фигуристку «распиливают» на две части.

— Женя, как вам фокус с распиливанием? Не страшно было?

— Живая. (Смеется.) Зайчик тоже в порядке. Ну, такое себе. Хорошо, что во время фокуса я ничего не вижу. Поэтому страшнее всех, наверное, зрителю. Секрет? Никаких секретов нет. Авербух просто хочет разделить меня на две части, чтобы я в этой сказке катала одного персонажа, а в другой — другого. (Смеется.)

— Вы фигуристка, актриса театральных постановок, а теперь еще и исполнительница цирковых трюков. Как это совмещаете?

— Прям театральных нет, у нас ледовое шоу — это половина спорт, половина искусство. Так что прямо театральными постановками похвастаться не могу. Но совмещать все? Работа у меня такая. Как-то так и получается — выходишь и просто делаешь свою работу.