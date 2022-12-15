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Фигурное катание

15 декабря, 20:15

Медведева поделилась эмоциями от участия в номере с «распиливанием»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала об участии в фокусе в рамках шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». В этом номере фигуристку «распиливают» на две части.

— Женя, как вам фокус с распиливанием? Не страшно было?

— Живая. (Смеется.) Зайчик тоже в порядке. Ну, такое себе. Хорошо, что во время фокуса я ничего не вижу. Поэтому страшнее всех, наверное, зрителю. Секрет? Никаких секретов нет. Авербух просто хочет разделить меня на две части, чтобы я в этой сказке катала одного персонажа, а в другой — другого. (Смеется.)

— Вы фигуристка, актриса театральных постановок, а теперь еще и исполнительница цирковых трюков. Как это совмещаете?

— Прям театральных нет, у нас ледовое шоу — это половина спорт, половина искусство. Так что прямо театральными постановками похвастаться не могу. Но совмещать все? Работа у меня такая. Как-то так и получается — выходишь и просто делаешь свою работу.

Евгения Медведева. «Я с 2018 года не загадываю желаний». Евгения Медведева — о новогоднем настроении и планах на 2023 год
Фигурное катание
Евгения Медведева
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