Медведева — о «Динамо»: «Мы дружим, продолжаем сотрудничество»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, планирует ли она продолжить работать с «Динамо».

— Планируешь ли продолжать историю с «Динамо»?

— Мы дружим, продолжаем сотрудничество. Стараюсь приходить на матчи. Это интересно. Ничего общего между фигурным катанием и футболом нет. Но это меня постоянно спрашивают. Летний и зимний, лед и трава, коньки и мяч — абсолютно другие вещи.

— Ты ездила на сборы «Динамо»...

— Записали с ребятами серию интервью. Было интересно узнать, что они делают на сборах. Это другая физическая активность, моральные принципы. Командная работа мне чужда, потому что я одиночка. Поэтому было интересно пообщаться с ребятами. Они настолько разные люди и умещаются в одной команде.

— Попробовать себя в качестве тренера-мотиватора?

— Пожалуй со стороны пока что посмотрю. Хотя бы правила доучу.

— Была бы нога Медведевой, а не Акинфеева, почему нет?

— Да.