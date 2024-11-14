Медведева раскрыла подробности своего ледового шоу: «У меня будет около десяти образов»

Сегодня, 08:00
15 ноября на «ЦСКА Арене» состоится большое ледовое шоу, приуроченное к 25-летию Евгении Медведевой.
Двукратная чемпионка мира готовит для поклонников эффектные номера — как сообщают организаторы, Евгения планирует сменить порядка десяти образов в течение вечера. Каждый образ и костюм будет отражать различные этапы биографии Медведевой и ее спортивного пути.
— За свою карьеру я примерила немало костюмов. Всегда жаждала чего-то нового и любила экспериментировать. Так и в ледовом шоу у меня будет около десяти разных образов. Какие-то из них зрители уже успели оценить, а какие-то им предстоит увидеть впервые. Мы тщательно готовимся к номерам и хотим, чтобы они вызывали у присутствующих эстетическое удовольствие и даже восторг, — сказала Евгения.
Также Медведева призналась, что выйдет на лед московской арены в своих знаменитых образах, исполненных в японском стиле.
— Меня многое связывает с Японией, это ни для кого не секрет. Поэтому для меня было важно показать частичку японской культуры в своем ледовом шоу. В этот вечер вы вновь увидите меня в образах гейши и Сейлор Мун, которые стали знаковыми в моей биографии, — поделилась Евгения.
Помимо самой Медведевой на лед выйдут и другие чемпионы: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов и другие
Юбилейное шоу Евгении Медведевой состоится 15 ноября на «ЦСКА Арене».
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