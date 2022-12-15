Медведева заявила, что хочет восстановить прыжки

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева сообщила, что хочет восстановить прыжковые элементы. Она отметила, что не прыгала несколько месяцев.

— Роль Дороти была три года назад. Вы быстро ее вспомнили?

— Сольный номер я вспомнила минут за 10. Если есть изначальная постановка, то ее нужно чуть-чуть доработать. Три года назад случилась довольно форс-мажорная ситуация. У меня были проблемы с коньками. И вообще вся постановка для меня оказалась большим стрессом. Поэтому это большая удача, что у нас есть репетиции, открытые дни. Я четко знаю, что выхожу на лед. И какой именно номер буду катать. В прошлом году с этим были проблемы. В этом все поспокойнее.

— Какая это репетиция? Сколько их всего еще будет?

— Это третья. Думаю, еще 4-5 будет достаточно. Для меня самое главное — один прыжок поднять, поскольку я уделяла достаточно большое количество времени «Ледниковому периоду». Было очень много сил брошено на проект, накопилось много дел вне льда, тоже рабочих. Сейчас я стараюсь распределять, для меня важно конкретно уделить большое внимание прыжкам — я не прыгала несколько месяцев. Но это 2-3 тренировки.