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15 декабря, 20:00

Медведева заявила, что хочет восстановить прыжки

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева сообщила, что хочет восстановить прыжковые элементы. Она отметила, что не прыгала несколько месяцев.

— Роль Дороти была три года назад. Вы быстро ее вспомнили?

— Сольный номер я вспомнила минут за 10. Если есть изначальная постановка, то ее нужно чуть-чуть доработать. Три года назад случилась довольно форс-мажорная ситуация. У меня были проблемы с коньками. И вообще вся постановка для меня оказалась большим стрессом. Поэтому это большая удача, что у нас есть репетиции, открытые дни. Я четко знаю, что выхожу на лед. И какой именно номер буду катать. В прошлом году с этим были проблемы. В этом все поспокойнее.

— Какая это репетиция? Сколько их всего еще будет?

— Это третья. Думаю, еще 4-5 будет достаточно. Для меня самое главное — один прыжок поднять, поскольку я уделяла достаточно большое количество времени «Ледниковому периоду». Было очень много сил брошено на проект, накопилось много дел вне льда, тоже рабочих. Сейчас я стараюсь распределять, для меня важно конкретно уделить большое внимание прыжкам — я не прыгала несколько месяцев. Но это 2-3 тренировки.

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Фигурное катание
Евгения Медведева
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