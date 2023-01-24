Медведева — об Акатьевой: «Время ее популярности еще придет»

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в интервью «СЭ» высказалась о фигуристке Софье Акатьевой. В текущем сезоне спортсменка выиграла чемпионат России.

— Сейчас много обсуждают звезд, но кажется, что незаслуженно мало внимания уделяется новой чемпионке России Софье Акатьевой. Вам так не кажется?

— Она малышка. Но очень талантливая малышка. Все четверные прыжки она учила на моих глазах. Уверена, время ее популярности еще придет. Но пока на арене находятся такие звездочки, как Саша Трусова, Камила Валиева и Аня Щербакова, само собой разумеется, что приоритетное внимание уделяется этим трем девчонкам. Софкино время еще придет.