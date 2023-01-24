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Сегодня, 16:50

Медведева — об Акатьевой: «Время ее популярности еще придет»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в интервью «СЭ» высказалась о фигуристке Софье Акатьевой. В текущем сезоне спортсменка выиграла чемпионат России.

— Сейчас много обсуждают звезд, но кажется, что незаслуженно мало внимания уделяется новой чемпионке России Софье Акатьевой. Вам так не кажется?

— Она малышка. Но очень талантливая малышка. Все четверные прыжки она учила на моих глазах. Уверена, время ее популярности еще придет. Но пока на арене находятся такие звездочки, как Саша Трусова, Камила Валиева и Аня Щербакова, само собой разумеется, что приоритетное внимание уделяется этим трем девчонкам. Софкино время еще придет.

Евгения Медведева. «Меня тянет в сторону классики, а не экстравагантных образов». Медведева — об экспериментах Валиевой и Косторной

Фигурное катание
Евгения Медведева
Софья Акатьева
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