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Сегодня, 16:05

Медведева — о Валиевой в образе «Уэнсдэй»: «Это и попадание в образ, и в музыку»

Медведева высказалась о показательном номере Валиевой в образе «Уэнсдэй»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в интервью «СЭ» высказалась о знаменитом показательном номере Камилы Валиевой. После чемпионата России фигуристка выступила в гала-шоу в образе «Уэнсдэй» из известного одноименного сериала.

— Тогда к программам других: как вам «Уэнсдэй» Камилы Валиевой?

— Классная программа, культовая тема. Это и попадание в образ, и попадание в музыку — программа вышла очень вовремя... У Камилы классно получилось!

— Вовремя, то есть на хайпе?

— Моя «Сейлор Мун» тоже когда-то оказалась хайповой, хотя мы не собирались ее таковой делать. В этом нет ничего плохого.

Евгения Медведева. «Меня тянет в сторону классики, а не экстравагантных образов». Медведева — об экспериментах Валиевой и Косторной

Фигурное катание
Евгения Медведева
Камила Валиева
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