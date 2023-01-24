Медведева высказалась о показательном номере Валиевой в образе «Уэнсдэй»

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в интервью «СЭ» высказалась о знаменитом показательном номере Камилы Валиевой. После чемпионата России фигуристка выступила в гала-шоу в образе «Уэнсдэй» из известного одноименного сериала.

— Тогда к программам других: как вам «Уэнсдэй» Камилы Валиевой?

— Классная программа, культовая тема. Это и попадание в образ, и попадание в музыку — программа вышла очень вовремя... У Камилы классно получилось!

— Вовремя, то есть на хайпе?

— Моя «Сейлор Мун» тоже когда-то оказалась хайповой, хотя мы не собирались ее таковой делать. В этом нет ничего плохого.