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Фигурное катание

Сегодня, 22:05

Медведева выступила на двух шоу в Подмосковье в -23

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Евгения Медведева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская фигуристка Евгения Медведева выступила на двух шоу «Ледниковый период. Чемпионы» в подмосковных Ногинске и Павловском Посаде. Шоу проходили на открытых катках, температура в момент выступлений составляла -23-24 градуса по Цельсию. Несмотря на это, мероприятия прошли с аншлагом.

Медведева, правда, отказалась от многооборотных прыжков. Один из номеров двукратная чемпионка мира откатала под вокал оперной певицы Хиблы Герзмавы.

Всего за день члены команды Авербуха, включая Медведеву, откатали четыре шоу — в 11:30 и 15:00 они показывали в «Лужниках» сказку «Волшебник из Страны Оз». Шоу в Подмосковье состоялись в 19:00 и 21:00.

Евгения Медведева
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