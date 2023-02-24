0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 09:30

Федченко отреагировала на подачу на нее жалобы в комиссию по этике со стороны «Ангелов Плющенко»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Тренер Софья Федченко рассказала, что не знает о подаче жалобы на нее от академии Плющенко после интервью изданию «Жизнь».

— Я не в курсе, что подали заявление, — коротко ответила Федченко «СЭ», не став комментировать содержание.

По нашей информации, «Ангелы Плющенко» подали жалобу на Федченко в комиссию по этике по двум эпизодам — из-за «публичного обсуждения и публичной оценки спортсменки Софьи Титовой» и «публичного оскорбления тренера Евгения Плющенко» — имеются в виду слова об «истерике» у него после юниорского первенства России.

На юниорском первенстве выиграла подопечная Федченко Алина Горбачева, Евгений Плющенко не согласился с оценками его учениц, обвинив судей в двойных стандартах. Комиссия по этике федерации объявила, что рассмотрит его заявления на следующем заседании.

Евгений Плющенко. Ангельская жалоба. Школа Плющенко подала заявление в комиссию по этике
Фигурное катание
0
Читайте также
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Минобороны предупредило об активизации Киевом подготовки к вторжению в Приднестровье
Журналист Херш назвал цель Байдена при диверсиях на «Северных потоках»
Заклятый друг: Саудовская Аравия решила изменить подход к Ирану
Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рудковская ответила Федченко после слов об истерике у Плющенко