Федченко отреагировала на подачу на нее жалобы в комиссию по этике со стороны «Ангелов Плющенко»

Тренер Софья Федченко рассказала, что не знает о подаче жалобы на нее от академии Плющенко после интервью изданию «Жизнь».

— Я не в курсе, что подали заявление, — коротко ответила Федченко «СЭ», не став комментировать содержание.

По нашей информации, «Ангелы Плющенко» подали жалобу на Федченко в комиссию по этике по двум эпизодам — из-за «публичного обсуждения и публичной оценки спортсменки Софьи Титовой» и «публичного оскорбления тренера Евгения Плющенко» — имеются в виду слова об «истерике» у него после юниорского первенства России.

На юниорском первенстве выиграла подопечная Федченко Алина Горбачева, Евгений Плющенко не согласился с оценками его учениц, обвинив судей в двойных стандартах. Комиссия по этике федерации объявила, что рассмотрит его заявления на следующем заседании.