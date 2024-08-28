Федерация фигурного катания Армении опоздала с подачей заявки Титовой на этап «Гран-при» в Польше

Федерация фигурного катания Армении опоздала с подачей заявки Софьи Титовой на юниорский этап «Гран-при» в Польше.

«Опоздали чуть-чуть с заявкой Софьи Титовой», — сообщили ТАСС в федерации.

Вопрос о допуске фигуристки будет рассматриваться на уровне руководства ISU.

Пятый этап юниорского «Гран-при» в Гданьске пройдет 25-28 сентября.

В конце мая стало известно, что 15-летней спортсменке выдали открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для выступления за национальную команду Армении.