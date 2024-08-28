Федерация фигурного катания Армении опоздала с подачей заявки Титовой на этап «Гран-при» в Польше

Сегодня, 12:37
Федерация фигурного катания Армении опоздала с подачей заявки Софьи Титовой на юниорский этап «Гран-при» в Польше.
«Опоздали чуть-чуть с заявкой Софьи Титовой», — сообщили ТАСС в федерации.
Вопрос о допуске фигуристки будет рассматриваться на уровне руководства ISU.
Пятый этап юниорского «Гран-при» в Гданьске пройдет 25-28 сентября.
В конце мая стало известно, что 15-летней спортсменке выдали открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для выступления за национальную команду Армении.