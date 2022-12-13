Федерация фигурного катания Канады разрешила выступления однополых дуэтов

13 декабря, 21:10
Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) 13 декабря на официальном сайте объявила, что приняла решение разрешить выступать однополым дуэтам в парном катании и танцах на льду, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
Федерация специально изменила определение понятия «дуэт». Ранее дуэты состояли из мужчин и женщин, теперь они будут включать в себя «двух фигуристов».
Целью данного нововведения является борьба с «гендерной дискриминацией в фигурном катании».
Вместо определений «мужчина» и «женщина» будут использовать понятия «фигурист А» и «фигурист Б» или «партнеры».
Отметим, что новые правила касаются только турниров под эгидой Skate Canada.