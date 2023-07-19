Федерация фигурного катания не оплачивала подготовку Дэвис и Смолкина к предыдущему сезону

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не оплачивала подготовку фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина к предыдущему сезону, сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

«Я подтверждаю слова Елены Чайковской — федерация действительно не платила деньги Дэвис и Смолкину на подготовку или тренировки. Зарплату спортсменам выплачивал ЦСП, это бюджетные средства, именно зарплата и была компенсирована», — приводит слова Когана ТАСС.

19 июля Центр спортивной подготовки получил выплаты после перехода дуэта Дэвиси Смолкин в сборную Грузии.

5 июня Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход 20-летней Дианы Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. Позднее Федерация фигурного катания Грузии подтвердила переход спортсменов.