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Милан-2026

Сегодня, 15:25

Федерация фигурного катания России находится в контакте с ISU по поводу получения нейтрального статуса российскими спортсменами

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Источники «СЭ» объясняют снятие российских танцевальных пар с финала «Гран-при» в преддверии борьбы за получение нейтрального статуса и участия в олимпийского отборочном турнира тем, что «ехать на него нет необходимости».

Насколько известно «СЭ», Федерация фигурного катания России и ISU находятся в контакте по поводу заявок и нейтрального статуса для российских фигуристов, при этом сценарий с отказом в поданных заявках на отборочный олимпийский турнир в Пекине источники считают маловероятным. За основу в спортивных критериях отбора будут взяты результаты чемпионата России.

Ранее стало известно, что с финала «Гран-при» в Красноярске снялись Хавронина/Нарижный, Худайбердиева/Базин и Степанова/Букин.

Олимпиада
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Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
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