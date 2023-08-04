Федерация фигурного катания России не собирается отпускать Самоделкину в Казахстан

Как стало известно «СЭ», Федерация фигурного катания России не планирует отпускать российскую фигуристку Софью Самоделкину в сборную Казахстана. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

О намерениях 16-летней Самоделкиной перейти в Казахстан известно уже около двух месяцев, рассказал источник, но федерация не хочет отпускать фигуристку, которая входила в состав сборной России. Сторона фигуристки требует ее отпустить, основываясь в том числе на кейсе Диана Дэвис и Глеба Смолкина. Одной из опций может быть финансовая компенсация, как в случае с танцорами, однако она не прописана юридически.

Союз конькобежцев Казахстана, который «СЭ» просил прокомментировать ситуацию еще в середине июля, не ответил на запрос.