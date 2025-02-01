Федерация фигурного катания США создала фонд после авиакатастрофы

Федерация фигурного катания США организовала фонд помощи семьям спортсменов и тренеров, которые погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне, сообщает пресс-служба федерации.

«29 января 2025 года мы, сообщество фигуристов США, пережили немыслимую потерю: несколько членов нашей семьи — спортсмены, тренеры и их близкие — погибли на борту рейса 5342 авиакомпании American Airlines, который столкнулся с вертолетом в Вашингтоне, округ Колумбия. Они возвращались из Национального тренировочного лагеря в Уичито, штат Канзас, где начинающие фигуристы делают первые шаги к своей мечте.

Мы глубоко потрясены этой трагедией и навсегда сохраним память о погибших в наших сердцах. В связи с этим мы создали фонд поддержки, чтобы оказать финансовую помощь семьям представителей фигурного катания, пострадавшим от этой катастрофы», — сказано в заявлении.

29 января пассажирский самолет, выполнявший рейс 5342 авиакомпании American Airlines из Уичито в Вашингтон, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. На борту лайнера, который заходил на посадку в вашингтонский аэропорт Рональда Рейгана, находились 64 человека. Среди них были тренеры по фигурному катанию Вадим Наумов, Евгения Шишкова, Инна Волянская и Александр Кирсанов. Вертолет выполнял учебный полет.

В результате столкновения над рекой Потомак никто не выжил.