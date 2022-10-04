Федерация выпустила кодекс этики для российских фигуристов

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выпустила кодекс этики организации. Документ об утверждении подписал президент ФФККР Александр Горшков.

Кодекс разработан в соответствии с положениями Конституции РФ, кодекса этики Международного союза конькобежцев, международных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства.

В кодексе прописаны особенности профессиональной этики спортсменов, тренеров, судей, руководителей организаций и официальных представителей команд.

Соблюдение норм кодекса обеспечивается повседневной работой региональных федераций и спортивных школ. К лицам, нарушившим положения кодекса, могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.

Полностью документ доступен на сайте ФФККР.