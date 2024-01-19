Федотов, Гуменник и Лазарев прошли в основной раунд чемпионата России по прыжкам

19 января состоялась квалификация на чемпионате России по прыжкам среди мужчин.

Из 30 участников в основной раунд соревнований прошли 12 спортсменов. Лучший результат показал Арсений Федотов. Вторым стал Петр Гуменник, а третьим — Лев Лазарев.

Также в основной раунд пробились Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Владислав Дикиджи и Григорий Федоров. Дмитрий Алиев набрал 17,98 балла и не попал в топ-12.

В квалификации спортсмены исполняли один сольный прыжок и один каскад/комбинацию из не более двух прыжков. На исполнение каждого элемента давалось две попытки.

В субботу, 20 января, пройдут личные турниры. Начало выступления мужчин — 15.30 по московскому времени.

Чемпионат России по прыжкам

Мужчины. Квалификация

Топ-12

1. Арсений Федотов — 32,58 балла

2. Петр Гуменник — 31,40

3. Лев Лазарев — 30,87

4. Глеб Лутфуллин — 30,78

5. Михаил Терновский — 29,40

6. Евгений Семененко — 29,03

7. Марк Кондратюк — 28,71

8. Иван Попов — 28,19

9. Макар Игнатов — 26,83

10. Владислав Дикиджи — 25,63

11. Николай Колесников — 24,71

12. Григорий Федоров — 24,17