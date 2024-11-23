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Фигурное катание

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Фетисов: «Будет интересно наблюдать, как сложится судьба Валиевой»

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Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли (один раз как тренер) Вячеслав Фетисов отметил, что ему будет интересно наблюдать за дальнейшей судьбой фигуристки Камилы Валиевой.

«Конечно, мне будет интересно посмотреть за ее выступлениями, — приводит ТАСС слова Фетисова. — Я ее фанат и понимаю, что девочка пострадала ни за что, и эту несправедливость она ощущает больше, чем кто-либо. Понятно, что там много всяких скрытых моментов, она сама это понимает. Я давно за ней слежу, переживаю. В любом случае, даже если она не выступит, будет интересно наблюдать за ней, как ее судьба сложится дальше».

1 ноября Валиева сообщила, что собирается продолжить карьеру после окончания срока дисквалификации.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года.

Источник: ТАСС
Вячеслав Фетисов
Камила Валиева

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