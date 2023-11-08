Фетисов: «Протопопов завещал похоронить его и Белоусову в Петербурге»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов хотел, чтобы его похоронили рядом с женой Людмилой Белоусовой в Петербурге.

Экс-спортсмен скончался 31 октября в возрасте 91 года. Протопопов умер во сне в швейцарском Интерлакене.

«Насколько мне известно, Людмилу кремировали и Олег Алексеевич держал ее прах у себя в доме. И я точно знаю, что в завещании было указано, чтобы их кремировали и похоронили в Санкт-Петербурге», — заявил Фетисов в интервью «Матч ТВ».

Фетисов также признался, что последние несколько лет не общался с фигуристом.

Протопопов с женой завоевали две золотые медали в парном катании на Олимпиаде-1964 в Инсбруке и в 1968 году в Гренобле.