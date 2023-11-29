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Фигурное катание

Сегодня, 16:28

ФФККР: Морозов и Еременко намерены продолжить сотрудничество с Анжеликой Крыловой

Виктория Кравченко
Аннабель Морозов и Игорь Еременко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Танцевальная пара Аннабель Морозов и Игорь Еременко намерены продолжить сотрудничество с тренером по фигурному катанию Анжеликой Крыловой, сообщается на официальном сайте ФФККР.

На данный момент фигуристы отправились в США, где Аннабель пройдет восстановительный курс лечения после травмы, полученной на этапе «Гран-при России» в Красноярске. Какое-то время дуэт планирует тренироваться в Америке.

Сегодня, 29 ноября, источники сообщили РИА «Новости», что танцевальный дуэт Морозов/Еременко планирует сменить спортивное гражданство на французское.

Источник: https://fsrussia.ru/news/novosti/annabel-morozov-i-igor-eremenko-namereny-prodolzhit-sotrudnichestvo-s-trenerom-anzhelikoj-krylovoj
Фигурное катание
Аннабель Морозов / Игорь Еременко
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