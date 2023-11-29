ФФККР: Морозов и Еременко намерены продолжить сотрудничество с Анжеликой Крыловой

Танцевальная пара Аннабель Морозов и Игорь Еременко намерены продолжить сотрудничество с тренером по фигурному катанию Анжеликой Крыловой, сообщается на официальном сайте ФФККР.

На данный момент фигуристы отправились в США, где Аннабель пройдет восстановительный курс лечения после травмы, полученной на этапе «Гран-при России» в Красноярске. Какое-то время дуэт планирует тренироваться в Америке.

Сегодня, 29 ноября, источники сообщили РИА «Новости», что танцевальный дуэт Морозов/Еременко планирует сменить спортивное гражданство на французское.