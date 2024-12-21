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Фигурное катание

Сегодня, 16:33

ФФККР может обратиться в полицию из-за нарушения кодекса этики на Кубке Содружества

Ана Горшкова
Корреспондент
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что в организацию поступило обращение о нарушении кодекса этики ФФККР во время Кубка Содружества в Минске.

«После изучения материалов Комиссией по этике ФФККР было принято решение о передаче документов Советнику ФФККР по антикоррупционной деятельности для детального рассмотрения и определения необходимости подготовки обращения в правоохранительные органы с целью проведения административного расследования», — говорится в заявлении ФФККР.

Кубок Содружества прошел с 8 по 13 декабря в столице Белоруссии. В мужском одиночном катании победил Петр Гуменни, у женщин — Екатерина Анисимова, в танцах на льду — Екатерина Андреева и Дмитрий Блинов.

Источник: ФФККР
Фигурное катание
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