ФФККР назвала состав участников Кубка Первого канала среди юниоров

Сегодня, 21:30
Стал известен состав участников Кубка Первого канала среди юниоров. Турнир пройдет 9 декабря во Дворце спорта «Центральный» в Калуге.
Одиночное катание, юниоры
1. Арсений Федотов (Москва)
2. Николай Угожаев (Санкт-Петербург)
3. Эдуард Карартынян (Краснодарский край)
4. Иван Рамзенков (Санкт-Петербург)
5. Никита Малютин (Москва)
6. Лев Лазарев (Москва)
Запасные:
1. Кирилл Кропылев (Москва)
2. Александр Семков (Санкт-Петербург)
Одиночное катание, девушки
1. Маргарита Базылюк (Москва)
2. Алиса Двоеглазова (Москва)
3. Алена Принева (Москва)
4. Виктория Морозова (Московская обл.)
5. София Дзепка (Москва)
6. Агата Петрова (Санкт-Петербург)
Запасные:
1. Екатерина Ципухина (Нижегородская обл.)
2. Надежда Понтелеенко (Санкт-Петербург)
Танцы на льду
1. Екатерина Рыбакова / Иван Махноносов (Москва)
2. Анна Коломенская / Артем Фролов (Московская обл.)
3. Анна Щербакова / Егор Гончаров (Москва)
4. Милана Кузьмина / Дмитрий Студеникин (Москва)
Запасные:
1. Елизавета Малеина / Матвей Самохин (Московская обл.)
2. Арина Горшенина / Илья Макаров (Москва)
Парное катание
1. Анастасия Чернышева / Владислав Вильчек (Москва)
2. Кира Доможирова / Илья Вегера (Пермский край)
3. Таисия Щербинина / Артем Петров (Пермский край)
4. Варвара Черемных / Даниил Бутенко (Москва)
Запасные:
1. Анна Москалева / Артем Родзянов (Санкт-Петербург)
2. Алиса Блинникова / Алексей Карпов (Санкт-Петербург)