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Фигурное катание

Сегодня, 18:11

ФФККР объявит список участников олимпийского отбора 28 февраля

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что федерация назовет список участников квалификационного олимпийского турнира 28 февраля.

«Как бы ни хотелось некоторым СМИ, но не нужно бежать впереди паровоза. Нет необходимости комментировать разного рода домыслы и бред. Список участников квалификационного олимпийского турнира ФФККР объявит 28 февраля, в указанный срок. Напомню, что впереди, в середине февраля, у нас еще финал Гран-при», — сказала Ермолина.

Ранее генеральный директор ФФККР Александр Коган также сообщал, что участники квалификации к Олимпиаде-2026 определятся в конце февраля.

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане пройдут с 6 по 22 февраля.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
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