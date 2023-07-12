ФФККР опубликовала календарь основных соревнований в сезоне-2023/24

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала на официальном сайте основных всероссийских соревнований и физкультурных мероприятий в сезоне-2023/24.

Контрольные прокаты сборной России пройдут с 16 по 17 сентября в Москве. Гран-при России пройдет в шесть этапов: Уфа (13—16 октября), Омск (20—23 октября), Красноярск (27—30 октября), Казань (10—13 ноября), Самара (17—20 ноября) и Москва (24 — 27 ноября).

Кубок Первого канала запланирован на 7-11 марта в Санкт-Петербурге. Также там с 1 по 4 декабря состоится чемпионат России по прыжкам. Первенство России пройдет в Челябинске с 20 по 25 декабря.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации. 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.