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Фигурное катание

Сегодня, 18:19

Источник: ФФККР отпустила Дэвис и Смолкина в другую страну

The Skating Lesson: Дэвис и Смолкину разрешили сменить спортивное гражданство
Иван Торопцев
Корреспондент
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин сменят спортивное гражданство, утверждает американский журналист Дэйв Лиз в аккаунте The Skating Lesson в твиттере.

По данным источника, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отпустила Дэвис и Смолкина, они будут выступать за другую страну. По предварительным данным, спортсмены намерены представлять Грузию.

Также источник утверждает, что ФФККР не стал отпускать фигуристку Аннабель Морозов, которая в феврале 2023 года отправилась в США и воссоединилась с бывшим партнером Игорем Еременко.

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В сезоне-2020/21 они выиграли Кубок России среди юниоров, а в феврале 2022 года стали 14-ми на Олимпиаде в Пекине (Китай).

В сезоне-2022/23 20-летняя Дэвис и 23-летний Смолкин пропустили все внутрироссийские старты и тренировались в США.

Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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