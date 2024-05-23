ФФККР отпустила фигуристку Морозов в сборную США

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) открепила выступающую в танцах на льду Аннабель Морозов от спортивной принадлежности к России для выступлений за сборную США, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что американская сторона направила соответствующее обращение в ФФККР.

В настоящее время фигуристка тренируется в дуэте с американцем Джеффри Ченом. На днях сообщалось, что она выступила с ним на благотворительном представлении в университете Мичигана (UMich). До этого ее партнерами были россияне Игорь Еременко и Девид Нарижный. В паре с Нарижным спортсменка выигрывала этапы «Гран-при России».

Морозов имеет российское, американское и французское гражданство.