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Фигурное катание

Сегодня, 16:42

ФФККР разочарована решением CAS отклонить апелляции на лишение россиян золота Олимпиады-2022

Сергей Разин
корреспондент
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В Федерации фигурного катания на коньках России прокомментировали отклонение Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года из-за дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

«ФФККР принимает к сведению решение CAS, который оставил в силе предложенное Международным союзом конькобежцев (ISU) перераспределение медалей командных соревнований Олимпийских игр в Пекине. ФФККР разочарована данным решением. Правовые аргументы были полностью на стороне российской команды, которая завоевала свои медали в чистой и честной борьбе.

Спортивный арбитражный суд опубликовал сегодня только резолютивную часть решения без мотивировочной части. Как только будет предоставлен полный документ, содержащий обоснование решения, мы сможем его детально проанализировать и дать комментарии по содержанию, а также по нашим дальнейшим шагам по защите прав и интересов наших спортсменов", — говорится в сообщении ФФККР.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

В результате решения ISU сборная России была лишена золотых медалей в командном турнире Олимпиады-2022. Национальная команда после перераспределения баллов переместилась с первого на третье место.

В феврале CAS зарегистрировал апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и российской команды на решение ISU о перераспределении медалей.

Источник: Сайт ФФККР
Камила Валиева
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