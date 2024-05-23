Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:42

ФФККР утвердила переход Гейниш и Чигирева в сборную Узбекистана

Алина Савинова
Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Исполнительный комитет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешил спортивной паре Екатерине Гейниш и Дмитрию Чигиреву перейти в сборную Узбекистана, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Фигуристы выступают вместе с 2022 года. Они являются призерами чемпионата Москвы и победителями этапа Кубка города.

Летом 2023-го стало известно, что Чигирев встречается с двукратной олимпийской чемпионкой Евгенией Медведевой.

В четверг, 23 мая, также сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России открепила выступающую в танцах на льду Аннабель Морозов от спортивной принадлежности к России для выступлений за сборную США.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
1
0
Читайте также
Главу управления департамента Минобороны задержали по подозрению во взятке
Кокорин не стал лучшим бомбардиром, у Миранчука — кубок ЛЕ, у Головина — попадание в сборную лучших. Как прошел европейский футбольный сезон для россиян
Путин разрешил использовать имущество США для компенсации нанесенного ущерба
В сгоревшем доме в Истре находился нелегальный хостел
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

ФФККР отпустила фигуристку Морозов в сборную США