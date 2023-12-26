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Фигурное катание

Сегодня, 13:56

ФФККР ужесточит позицию по переходам россиян в другие сборные

Виктория Кравченко
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе сообщил, что в России ужесточат позицию по переходам российских спортсменов в другие сборные.

«Моя позиция: тех, кто реально покинул Россию, живет и тренируется за рубежом, удерживать не стоит. ФФККР им не помогала, страна в их подготовку деньги не вкладывала. А вот по тем, в кого вкладывала и на кого надеялась в плане отдачи в виде спортивных результатов, вопросы есть. Категорически против того, чтобы фигурист сначала договорился о переходе, а потом в ускоренном порядке стал оформлять гражданство», — цитирует Сихарулидзе РИА «Новости».

После отстранения сборной России по фигурному катанию от международных соревнование многие спортсены решили сменить гражданство. Участники Олимпийских игр Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

Танцевальный дуэт Аннабель Морозова/Игорь Еременко прорабатывают вариант со сменой спортивного гражданства на французское, а выступающая в одиночном катании Софья Самоделкина намерена представлять Казахстан.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231226/figurnoe_katanie-1918148081.html
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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