ФФККР выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой с фигуристами в США

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала заявление в связи с крушением пассажирского лайнера в США, на борту которого находились фигуристы.

«Федерация фигурного катания на коньках России, российские фигуристы, тренеры, судьи и специалисты шокированы и глубоко опечалены трагедией, произошедшей в Вашингтоне.

Все мы искренне соболезнуем родным и близким погибших, а также Ассоциации фигурного катания на коньках США, потерявшей в этой авиакатастрофе талантливых спортсменов-юниоров и квалифицированных тренеров.

Некоторые из них были нашими соотечественниками и в свое время внесли значимый вклад в отечественное фигурное катание на коньках.

«Светлая память...» — говорится в сообщении.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

Ранее спортивный менеджер Ари Закарян сообщил ТАСС, что на борту упавшего в Вашингтоне самолета находились фигуристы и тренеры с российскими корнями. По информации агентства, на борту были чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.

В Вашингтоне разбился самолет: на борту могли быть пассажиры с русскими корнями. Онлайн-трансляция