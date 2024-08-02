ФФККР выступила с заявлением по поводу решения CAS сохранить сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на сайте опубликовала заявление по поводу решения CAS сохранить сборной России бронзу командного турнира Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине.
«ФФККР искренне благодарит всех тех, кто боролся и отстаивал интересы наших спортсменов, тех, кто приложил все усилия для разрешения указанного дела в пользу российской команды, и тех, кто поддерживал и верил в наших спортсменов», — говорится в заявлении.
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию сборной Канады и не стал пересматривать результаты соревнований. Сборная России сохранит бронзовые медали олимпийского турнира.
30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.