ФФККР выступила с заявлением по поводу решения CAS сохранить сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на сайте опубликовала заявление по поводу решения CAS сохранить сборной России бронзу командного турнира Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине.

«ФФККР искренне благодарит всех тех, кто боролся и отстаивал интересы наших спортсменов, тех, кто приложил все усилия для разрешения указанного дела в пользу российской команды, и тех, кто поддерживал и верил в наших спортсменов», — говорится в заявлении.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию сборной Канады и не стал пересматривать результаты соревнований. Сборная России сохранит бронзовые медали олимпийского турнира.