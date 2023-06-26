Энберт отреагировал на видео тренировки Костомарова на велотренажере

Серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командном турнире Александр Энберт прокомментировал для «СЭ» видео тренировки олимпийского чемпиона Романа Костомарова на велотренажере.

«Радуюсь каждой позитивной новости о жизни Романа. У него был очень сложный период. И я рад, что он закончился. По-прежнему впереди много трудностей, но я уверен, что Роман их преодолеет», — сказал Энберт «СЭ».

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

21 февраля сообщалось, что фигурист перенес второй инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга.

Ранее стало известно, какие протезы использует Костомаров на видео.