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Фигурное катание

Сегодня, 16:05

Самарин: «Понимаю, что рано или поздно закончить со спортом все равно придется, но пока уйти не готов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александр Самарин рассказал, что пока не планирует завершать карьеру.

— Понимаю, что рано или поздно закончить со спортом все равно придется, но пока уйти не готов. Просто более серьезно стал задумываться над тем, чем заниматься дальше. Сейчас заканчиваю учебу в магистратуре Академии физической культуры.

— Хотите стать тренером?

— В плане дальнейшей работы многое будет зависеть от того, насколько на меня будет спрос на льду, скажем так. В этом плане я всегда открыт для предложений, и мне очень хочется, чтобы такие предложения были. Но это рассуждения больше на перспективу, поскольку спорт — еще не пройденная до конца история. Несмотря на то что не все запланированное и желаемое у меня получилось, руки не опускаются. Я по-прежнему занимаюсь любимым делом, и, пока есть такая возможность, хочется побольше от этого дела взять. Чтобы потом, спустя годы, не жалеть о каких-то нереализованных моментах.

— Совершенно очевидно, что все ваши достижения на льду наработаны не столько за счет природного таланта, сколько колоссальным, порой мучительным трудом. То есть постоянным насилием над собой. Что здесь можно любить?

— Мне кажется, что отношение к тренировкам как к насилию сохраняется лет до 16, то есть пока ты не слишком взрослый. С возрастом начинаешь понимать, чем и зачем ты занимаешься. Кто-то на этом этапе заканчивает со спортом, уходит в учебу, но те, кто остается, делают это уже совершенно осознанно.

— И в чем кайф?

— Да во всем! Я на льду уже, считайте, 20 лет, и, видимо, за это время вырабатывается определенная зависимость. Ты уже не можешь без тренировок, хотя, понятное дело, иногда бывает так, что приходишь домой и хочется одного: лежать, смотреть в потолок и чтобы никто тебя не трогал. Но есть соревнования, адреналин, публика, ощущение хорошего проката, когда он случается, ожидание оценок в зоне кисс-энд-край бок о бок с тренером, который испытывает те же самые чувства, что и ты сам. Таких эмоций больше нигде не получишь. И в жизни после спорта, как мне кажется, спортсменам не хватает этого наиболее сильно. Чем бы ты ни занимался, — приводит слова Самарина RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/1065816-samarin-intervyu-olimpiady-yolki-adrenalin
Александр Самарин
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