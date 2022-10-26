Самарин: «У меня две новые и необычные программы. Произвольная — вообще одна сплошная загадка»

Серебряный призер чемпионата России Александр Самарин рассказал о задачах, которые ставит перед собой в этом сезоне.

— У меня две новые и необычные программы. Произвольная — вообще одна сплошная загадка, непрерывное заигрывание с публикой, к чему я не слишком привык. Когда исполнял эту программу на контрольных прокатах в «Мегаспорте», был момент в ходе дорожки шагов, когда ненадолго останавливался, отыгрывая какие-то движения, но по факту не делая вообще ничего особенного. И в этот момент я вдруг поймал реакцию зала и почувствовал, как сильно эта реакция начинает меня заводить. Для меня вся программа именно про это. Поэтому мне очень нравится ее катать.

— А что в плане прыжков? В турнире в «Мегаспорте» у вас с ними не слишком заладилось.

— Будем продолжать их прыгать. Не скажу, что мой контент какой-то экстраординарный, но он вполне конкурентоспособен по нынешним временам. В прыжковых прогнозах мне не хотелось бы забегать слишком далеко. Стремления во чтобы то ни стало показать как можно больше четверных у меня нет, хотя одно время мы со Светланой Владимировной Соколовской пытались с переменным успехом это делать. Видимо, в определенном возрасте начинаешь понимать, что нет большого смысла в том, чтобы гнаться за количеством. Гораздо интереснее кататься, когда все сбалансированно, — цитирует Самарина RT.