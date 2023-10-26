Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

26 октября, 11:12

Фигурист Ангелопол начал тренировки у Плющенко

Виктория Кравченко
Валерий Ангелопол.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Победитель финала «Гран-при» России в танцах на льду Валерий Ангелопол приступил к тренировкам в академии Евгения Плющенко, сообщил РИА «Новости» источник.

По данным источника, Плющенко лично курирует занятия 19-летнего спортсмена. Тренировки проходят с начала недели.

Сообщалось, что основным тренером Ангелопола может стать олимпийская чемпионка 1980 года Наталья Линичук.

Ранее РИА «Новости» сообщили, что тренерам запретили принимать Ангелопола в свои группы и предоставлять лед для тренировок, однако Плющенко удалось договориться с руководством Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Плющенко спасает нерукопожатного фигуриста. Зачем Евгению скандальный танцор Ангелопол?

Источник: https://rsport.ria.ru/20231026/angelopol-1905323095.html?in=l
Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол
Евгений Плющенко
5
Обсудить
Читайте также
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Твиззлы, датчики и движ. Как тренируются танцоры Елены Соколовой
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каташинский: «Взял бы в пару фигуристку Медведеву, она очень пластичная»

Костомаров выложил видео из тренажерного зала: «Не могу без кача»