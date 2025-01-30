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Фигурное катание

Сегодня, 17:05

Фигурист Ангелопол отчислен из тренерской группы Линичук

Владислав Маслов
Корреспондент
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Выступающего в парном катании российского фигуриста Валерия Ангелопола отчислили из группы Натальи Линичук за регулярное нарушение тренировочного процесса, сообщается на странице группы тренера в соцсетях.

Ангелопол работал под руководством Линичук с 2023 года. Ранее у спортсмена уже был конфликт с тренером, который разрешился после извинений спортсмена.

21 -летний Ангелопол выступает в паре с 16-летней Дарьей Каревой. Дуэт пропускает сезон-2024/25, поскольку Карева не может участвовать в соревнованиях по разряду мастер спорта. Ранее партнершей Ангелопола была Василиса Кагановская, пара дважды выигрывала этапы международной серии «Гран-при» среди юниоров.

Источник: Соцсети команды Линичук
Фигурное катание
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