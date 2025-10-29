Фигурист Базин рассказал о нелепой травме на Кубке Первого канала: «Никогда такой боли не чувствовал»

Чемпион России в танцах на льду Егор Базин в эфире «СЭ» рассказал о травме, полученной на Кубке Первого канала 2024 года.

— Моя единственная серьезная травма произошла на Кубке Первого канала, впервые когда там сделали эстафеты и конкурсы. Я никогда про нее не говорил. Соревнования кончились, у нас остались эти эстафеты. Вечером пишет Лиза Туктамышева: «Егор, завтра с утра на тренировку, объезжать фишки будем». Я такой: что я, фишки не объеду, что ли? Но Лиза сказала, что заедет за мной, да и все ребята едут, надо. «Хорошо, капитан!» — говорю.

Восемь утра, приглушенный свет. Сначала Ира Хавронина упала сильно на копчик, пошла за бортик сидеть. Дальше я еду, все проехал, но поставил ногу на железный флажок белый, не увидел. Ноги разъезжаются в разные стороны, падаю на спину, еще и на эту железку. Слышу хруст голеностопа. Никогда такой боли не испытывал. И вот уже я сижу с Ирой, плачем вместе (смеется). Доехал до гостиницы, часик поспал, просыпаюсь — там кровоподтек во всю стопу. Пишу в чат: ребят, вы без меня, наверное, выступите. Мне сразу: «Ты чего, мы же команда, давай выходи!» Думаю: ладно. Проехал я между фишками в итоге лучше всех, хотя левая нога еле в конек влезла.

А через неделю «Русский вызов» и программа с Лизой Худайбердиевой с песней про зайцев. МРТ мне показывает: все связки, которые держат голеностоп, частично или полностью разорваны. Я поехал выступать, конечно, еще как-то катался. Было ужасно. Это был мой условный Байкал Галлямова. Наш доктор Саша Озеров мне очень помогал, но промучился я до контрольных прокатов в сентябре, — сказал Базин.