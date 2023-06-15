Фигурист Чиризано будет тренироваться в Европе вместо Монреаля

Как стало известно «СЭ», танцоры Дениса Цимлова и Дарио Чиризано приступили к тренировкам в Милане с Барбарой Фузар-Поли. Под ее руководством итальянцы Гиньяр/Фаббри стали серебряными призерами последнего чемпионата мира. Ранее Цимлова и Чиризано тренировались в Монреале в группе Ромэна Агенауэра.

В мае Федерация фигурного катания России отказала Чиризано в переходе в чешскую сборную, за которую собиралась выступать пара.

Чиризано — чемпион России среди юниоров, победитель этапов юниорского Гран-при в паре с Ириной Хаврониной. Зимой пара распалась, Чиризано стал искать партнершу самостоятельно.