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Фигурное катание

Сегодня, 16:05

Фигурист Даниелян назвал себя «самым темным» среди партнеров по группе

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Артур Даниелян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигурист Артур Даниелян рассказал, как относится к конкуренции в фигурном катании.

— Смотрели выступление Губановой на чемпионате Европы в прямом эфире?

— Конечно, за Настю я очень болел, всеми силами. Поддерживали, как могли. Очень счастлив за нее, горд. Немало трудностей ей пришлось пройти, чтобы прийти к данному результату. Пусть дальше у нее будет такая победная волна.

— Может сказать, что ее пример прохождения через трудности вдохновляет?

— Не сказал бы. Исключительно на себя ориентируюсь, на свою семью. У каждого свой путь.

— Когда в группе равная конкуренция, это легче или сложнее?

— У каждого по-своему. Мне так или иначе была важна конкуренция. Это подстегивает. Ты можешь посмотреть со стороны. Не хочу сказать, что было плохо, когда я был один. Но сейчас это то, что мне надо. Я в такой атмосфере тренируюсь.

— Когда сравниваешь себя с другими, стыдно быть слабее?

— Не стыдно, но подстегивает. Я стремлюсь к тому, чтобы неделя другая и мы когда с Димой Алиевым и Макаром Игнатовым соревновались по две попытки четверных, это были не только сальховы. Неделя-другая, уже тулупы, лутцы и так далее.

— Продолжите фразу: «В своей группе я самый...»

— Как сложно. В своей группе я самый темный.

Артур Даниелян
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Даниелян: «Я ради чего катаюсь. Надо как-то бороться»