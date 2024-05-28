Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:25

Фигурист Самсонов: «Попытаюсь выиграть чемпионат России в этом году»

Telegram Дзен

Фигурист Даниил Самсонов рассказал о своих планах на сезон-2024/25.

«После Кубка Первого я понял, что очень хочу попробовать. Не знаю, как получится, но попытаюсь сделать все — выиграть чемпионат России в этом году. Хочется уже все-таки добиться и на взрослом уровне хороших регалий, хороших статусов. Кубок Первого канала придал возможность верить в это: если бы у меня не получился прокат или я поехал там короткую, я бы не поверил, что могу бороться за тройку на чемпионате России, но, когда я набрал за свою произвольную 197 баллов (почти 200), понял, что у меня есть все шансы при чистых прокатах бороться за самые высокие места на чемпионате России, который будет у нас в декабре», — приводит слова Самсонова Sport24.

В прошлом сезоне 18-летний Самсонов занял пятое место на чемпионате России. В этом году турнир пройдет в Омске с 18 по 23 декабря.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Даниил Самсонов
1
0
Читайте также
Сальдо рассказал об обнаружении в Крынках подвалов с телами боевиков ВСУ
Финны в бешенстве - сборная России отстранена, а в рейтинге все равно выше их, чехи заговорили о русских деньгах. Что происходит после ЧМХ-2024, где не было России
Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине
Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Фигуристка Титова получила вид на жительство в Армении

Тарасова: «Для российского фигурного катания уход Титовой не будет потерей»