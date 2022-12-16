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Фигурное катание

16 декабря, 20:24

Фигурист Дикиджи пропустит Российско-китайские игры из-за травмы

Анна Горшкова
Корреспондент
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Тренер фигуристка Владислава Дикиджи Олег Татауров сообщил, что спортсмен пропустит Российско-китайские игры из-за травмы. Вместо него на турнире выступит Федор Зонов.

«Дикиджи получил травму на тренировке в Новогорске — потянул связку ноги. Поэтому за день до вылета мы снялись с участия в Российско-китайских играх. О сроках восстановления говорить пока тяжело, но время на восстановление перед юниорским первенством России есть», — приводит слова Татаурова ТАСС.

В Российско-китайских зимних молодежных играх участвуют юниоры, которые соревнуются по программе кандидатов в мастера спорта по системе Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования по фигурному катанию пройдут с 17 по 19 декабря в Чанчуне.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Владислав Дикиджи
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