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Сегодня, 13:31

Фигурист Дикиджи считает себя старичком на первенстве России среди юниоров. В этом году ему исполнится 19 лет

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Российский фигурист Владислав Дикиджи объяснил, почему считает себя старичком на первенстве России в Перми, а его тренер Олег Татауров в шутку выступил против отдельных турниров по вращениям и дорожкам.

— Получилось все, но некоторые элементы сделал недостаточно качественно, — заявил Дикиджи. — Уверенности немного не было. Скорее всего, потому что я после травмы, был относительно большой перерыв. Обычно не переживаешь, когда подряд выступаешь. А тут перерыв два месяца, может, поэтому. Сейчас все шикарно.
Насколько интересно соревноваться с соперниками, которые намного моложе? Я чувствую себя старичком. Ребята сильные, способные, это классно и круто, даже то, что они младше, можно и с такими посоревноваться. Тренер решил, что не буду в этом году во взрослых выступать.
Это было замечательно, все шикарно. Первый раз такое, прокат доставил радость и восхищение. Было бы здорово продолжить проводить такие турниры. Турнир по вращениям?

— Нет! — вставил свое слово тренер Дикиджи Олег Татауров. — И по дорожкам тоже нет.

— Вы приехали на юниорское первенство с целью победить?

— На все турниры едешь с такой целью, — продолжил Дикиджи. — Безоговорочно. Следить за юниорском чемпионатом мира буду, обидно, что мы не можем поехать. Мыслей сменить спортивное гражданство нет и не будет. Я с тренером до конца, он взял меня маленьким, он для меня как второй папа.

После выступлений двух разминок в короткой программе на юниорском первенстве России Дикиджи занимает второе место, у него 81,98 балла. Лидером является Лев Лазарев, набравший 85,69 балла.

Юниорское первенство России проходит в Перми с 15 по 17 февраля.

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
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