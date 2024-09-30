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Фигурное катание

Сегодня, 18:20

Фигурист Базин посетовал на игнорирование в телетрансляциях: «Танцоров забывают»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Егор Базин и Елизавета Худайбердиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпион России по фигурному катанию в танцах на льду Егор Базин в интервью «СЭ» поделился мнением о популярности своей дисциплины.

— Егор, твоя партнерша Лиза Худайбердиева недовольна освещением танцев. Твое мнение? И вообще — тебе нужна эта популярность?

— У меня бабушка расстраивается, что танцы по телевизору не показывают (смеется). Когда мы с Соней [Евдокимовой] еще катались, нас показывали на чемпионате Европы — сейчас про танцоров в трансляциях как-то забывают. Конечно, мы бабушке организовали показ, «Яндекс.Станция», сайт Первого канала, она все знает, но...

Я всегда понимал, что это девочки подняли наш вид спорта на супервысокий уровень. И про танцы всегда люди забывали. Перед Олимпиадой Вика с Никитой сенсационно выиграли чемпионат Европы, затем мира. Конечно, хотелось бы больше внимания к нам.

— Бабушка советы дает?

— Мнение Татьяны Анатольевны может кинуть. И злится, когда комментарии читает. Я ей в ответ говорю: не надо читать все, что пишут в интернете. Сам стараюсь абстрагироваться от комментариев.

Полностью интервью Егора Базина о личной жизни и зарплатах футболистов читайте на сайте «СЭ»

Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

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