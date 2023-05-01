Фигурист Энберт высказался о бизнесе Блиновской

Российский фигурист, призер Олимпиады и чемпионата мира Александр Энберт в интервью «СЭ» прокомментировал дело против известного блогера и коуча Елены Блиновской. Сам Энберт собирается начать карьеру блогера.

— Если ты решил вести свой влог, то вот был спрос на такого блогера Блиновскую с марафонами желаний. А теперь блога нет. Слышал про эту историю?

— Да. У нее был по сути такой же бизнес по производству информации. То, что компании стараются платить поменьше налогов и прибегают к дроблению активов, это не ново, не она же это придумала. Такое встречается во многих отраслях, давайте честно скажем. Незаконно? Видимо, да. Просто ее бизнес сделал незаконную вещь, это заметили и предписали сделать все по закону. Я так это вижу.

Но я не следил за ее деятельностью. Если она кому-то помогает, классно. Я сам не пользуюсь такими марафонами и услугами на данный момент. Может, когда-нибудь мне это понадобится, — сказал Энберт.

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