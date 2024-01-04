Галлямов: «Со стороны может показаться, что я стал заносчив, но это выдумано»

Чемпион мира, призер Олимпийских игр фигурист Александр Галлямов в интервью «СЭ» рассказал о мотивации в карьере.

«Мы выиграли не все, так как скоро будет Спартакиада сильнейших, спасибо нашей федерации и Минспорту за такой формат. Мы к ней скоро начнем усиленно готовиться.

Я лично никогда не бравирую своими победами. Впереди много вершин, которые надо брать. Людям со стороны может показаться, что я стал очень заносчив, особенно в медиабаталиях, но это все выдумано. К прошедшему чемпионату России мы с Настей относились как к самому важному турниру в жизни. Очень хочется, чтобы и к следующему мы относились так же. Как поется: «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал», — сказал Галлямов «СЭ».

На чемпионате России-2024 Галлямов в паре с Анастасией Мишиной завоевал золото. Спортсмены набрали 244,85 балла по сумме двух выступлений, это превышает мировой рекорд, установленный китайской парой Суй Вэньцзин/Хань Цун (239,88).