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Фигурное катание

Сегодня, 18:54

Фигурист Галлямов рассказал об изучении четверных элементов с Мишиной

Александр Галлямов и Анастасия Мишина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов тренируют четверные подкрут и выброс.

«Мы тренируем разное — можем и поддержку пять оборотов, и подкрутку в четыре оборота, поэтому ничего нам не мешает, чтобы тренировать четверной выброс. Будем ли мы вставлять этот элемент в программу? Это требует очень долгой подготовки», — приводит слова Галлямова ТАСС.

На прошедшей Спартакиаде-2024 в Магнитогорске Мишина и Галлямов стали победителями в соревновании спортивных пар. По сумме двух программ они набрали 239,11 балла.

Мишина и Галлямов — действующие чемпионы России. Также спортсмены являются бронзовыми призерами Олимпийских игр, чемпионами мира и Европы.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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