Фигурист Глеб Лутфуллин раскрыл подробности своей личной жизни

20-летний фигурист Глеб Лутфуллин в интервью «СЭ» рассказал, что его девушка сильно поддерживает спортсмена на соревнованиях, но отказывается вживую смотреть прокаты.

— Она раньше занималась художественной гимнастикой, а познакомились мы через фигуриста Александра Петрова. Он тоже тренировался у Алексея Николаевича и дружил с Настей. Полтора года назад мы познакомились в гостях. И примерно тогда же начали встречаться.

— Она поддерживает тебя на соревнованиях? Смотрит прокаты?

— Она дает колоссальную поддержку. Конечно, переживает, следит за онлайн-табло и ждет итоги. Она мне очень сильно помогает и поддерживает и в спорте, и в жизни, и во всем. Это мой родной человек.

— Ты сказал, что она тоже спортсменка, но с фигурным катанием никогда не была связана. Тяжело вам понимать друг друга?

— На самом деле я был даже удивлен, потому что я никогда не чувствовал, что мы из разных миров. Мы как будто бы всю жизнь были вместе, никаких недопониманий у нас нет. В спорте она первое время узнавала что-то, спрашивала, изучала технику исполнения разных прыжков. Она мне рассказывает о художественной гимнастике. У нас полное взаимопонимание, мы родственные души.